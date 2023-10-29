Запоріжжя: армійці рф обстріляли два десятки населених пунктів, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Армійці рф впродовж минулої доби обстріляли два десятки населених пунктів у Запорізькій області. Минулось без постраждалих, однак є руйнування. Про це у телеграм повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає УНН.
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“133 удари по Запорізькій області — ураження зазнали 20 міст та сіл на лінії вогню”, — розповів Малашко.
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Згідно з інформацією Юрія Малашко через ворожі атаки у регіоні пошкоджені минулої доби три житлові будинки. На щастя, мирні мешканці не постраждали.
Військовослужбовці рф здійснили 4 БПЛА-атаки по Новоданилівці й Кам’янському, обстріляли з РСЗВ Роботине та вгатили по Оріхову 3 авіаснарядами.
Били загарбники й з артилерії. Загалом у суботу вони здійснили 125 артобстрілів. Прильоти зафіксовані по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Малої Токмачки, Білогір’я, Верхньої Терси, Степового, П’ятихаток, Кам’янського та інших прифронтових населених пунктів.
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Нагадаємо
Напередодні на Запорізькому напрямку українські прикордонники приземлили два ворожі FPV-дрони.