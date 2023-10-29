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Запоріжжя: армійці рф обстріляли два десятки населених пунктів, є руйнування

Київ • УНН

 • 78024 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Армійці рф впродовж минулої доби обстріляли два десятки населених пунктів у Запорізькій області. Минулось без постраждалих, однак є руйнування. Про це у телеграм повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає УНН.

Запоріжжя: армійці рф обстріляли два десятки населених пунктів, є руйнування

Цитата

“133 удари по Запорізькій області — ураження зазнали 20 міст та сіл на лінії вогню”, — розповів Малашко.

Деталі

Згідно з інформацією Юрія Малашко через ворожі атаки у регіоні пошкоджені минулої доби три житлові будинки. На щастя, мирні мешканці не постраждали.

Військовослужбовці рф здійснили 4 БПЛА-атаки по Новоданилівці й Кам’янському, обстріляли з РСЗВ Роботине та вгатили по Оріхову 3 авіаснарядами.

Били загарбники й з артилерії. Загалом у суботу вони здійснили 125 артобстрілів. Прильоти зафіксовані по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Малої Токмачки, Білогір’я, Верхньої Терси, Степового, П’ятихаток, Кам’янського та інших прифронтових населених пунктів.

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Нагадаємо

Напередодні на Запорізькому напрямку українські прикордонники приземлили два ворожі FPV-дрони.

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