Запорожье: армейцы рф обстреляли два десятка населенных пунктов, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Армейцы рф за прошедшие сутки обстреляли два десятка населенных пунктов в Запорожской области. Прошло без пострадавших, однако есть разрушения. Об этом в телеграм сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко, передает УНН.
Цитата
“133 удара по Запорожской области — поражение получили 20 городов и сел на линии огня”, — рассказал Малашко.
Детали
Согласно информации Юрия Малашко из-за вражеских атак в регионе повреждены за прошедшие сутки три жилых дома. К счастью, мирные жители не пострадали.
Военнослужащие рф осуществили 4 БПЛА-атаки по Новоданиловке и Каменскому, обстреляли из РСЗО Роботино и ударили по Орехову 3 авиаснарядами.
Били захватчики и из артиллерии. Всего в субботу они совершили 125 артобстрелов. Прилеты зафиксированы по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Красного, Чаривного, Малой Токмачки, Белогорья, Верхней Терсы, Степного, Пятихаток, Кам’янского и других прифронтовых населенных пунктов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Херсонщина: россияне утром атаковали авиабомбами Новоберислав
Напомним
Накануне на Запорожском направлении украинские пограничники приземлили два вражеских FPV-дрона.