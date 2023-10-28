На Запорізькому напрямку прикордонники приземлили два ворожі FPV-дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Два російських безпілотники, що атакували позиції українських захисників на Запорізькому напрямку, знешкоджено бійцями прикордонної служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
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Повідомляється, що «непроханих гостей» виявили на Запорізькому напрямку за специфічним звуком.
Перший FPV-дрон здетонував при посадці, зазначають у ДПСУ.
Інша справа другий – він приземлився неушкодженим. Таким чином ворожий дрон-вбивця далі служитиме на боці добра, вказали у ДПСУ.
У відомстві відзначають, що смертельну загрозу вдалося відвернути завдяки пильності та професійності захисників.
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