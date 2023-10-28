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На Запорожском направлении пограничники приземлили два вражеских FPV-дрона

Киев • УНН

 • 59481 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Два российских беспилотника, атаковавших позиции украинских защитников на Запорожском направлении, обезврежены бойцами пограничной службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Запорожском направлении пограничники приземлили два вражеских FPV-дрона

Детали

Сообщается, что «незваных гостей» обнаружили на Запорожском направлении по специфическому звуку.

Первый FPV-дрон сдетонировал при посадке, отмечают в ГПСУ.

Другое дело второй – он приземлился невредимым. Таким образом вражеский дрон-убийца дальше будет служить на стороне добра, указали в ГПСУ.

В ведомстве отмечают, что смертельную угрозу удалось предотвратить благодаря бдительности и профессионализму защитников.

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