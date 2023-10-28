На Запорожском направлении пограничники приземлили два вражеских FPV-дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Два российских беспилотника, атаковавших позиции украинских защитников на Запорожском направлении, обезврежены бойцами пограничной службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Детали
Сообщается, что «незваных гостей» обнаружили на Запорожском направлении по специфическому звуку.
Первый FPV-дрон сдетонировал при посадке, отмечают в ГПСУ.
Другое дело второй – он приземлился невредимым. Таким образом вражеский дрон-убийца дальше будет служить на стороне добра, указали в ГПСУ.
В ведомстве отмечают, что смертельную угрозу удалось предотвратить благодаря бдительности и профессионализму защитников.
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