Херсонщина: росіяни ранком атакували авіабомбами Новоберислав
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Російські військові ранком атакували авіабомбами Новоберислав. Там зафіксовано 4 прильоти. Є руйнування. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає УНН.
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“Вночі окупанти атакували Новоберислав. Зафіксовані 4 прильоти КАБ. Внаслідок удару зруйновані житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв”, — повідомили в ОВА.
Деталі
За даним очільника ОВА Олександра Прокудіна через російську агресію по Херсонщині минулої доби 5 людей зазнали поранення.
Загалом, у п’ятницю противник завдав по регіону 63 удари. Російські військові випустили загалом 301 снаряд. Били з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. Лише по місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.
Найбільше окупанти били з авіації. У регіоні зафіксовані 28 прильотів КАБ. Були влучання у Бериславському та Херсонському районах. Окупанти вкотре поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Пошкодили будівлю навчального закладу у Бериславі.
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Нагадаємо
Ранком 29 жовтня потужні вибухи пролунали й у Херсоні. Під обстрілом опинились прибережні райони міста. Про це повідомив у телеграмі керівник Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко.