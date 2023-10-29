Херсонщина: россияне утром атаковали авиабомбами Новоберислав
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Российские военные утром атаковали авиабомбами Новоберислав. Там зафиксировано 4 прилета. Есть разрушения. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, передает УНН.
Цитата
“Ночью оккупанты атаковали Новоберислав. Зафиксированы 4 прилета КАБ. Вследствие удара разрушены жилые дома. К счастью, обошлось без жертв”, — сообщили в ОВА.
Детали
По данным главы ОВА Александра Прокудина из-за российской агрессии по Херсонщине за прошедшие сутки 5 человек получили ранения.
Всего, в пятницу, противник нанес по региону 63 удара. Российские военные выпустили всего 301 снаряд. Били из минометов, артиллерии, “Градов”, танков, БПЛА и авиации. Только по городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.
Больше всего оккупанты били из авиации. В регионе зафиксированы 28 прилетов КАБ. Были попадания в Бериславском и Херсонском районах. Оккупанты в очередной раз попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Повредили здание учебного заведения в Бериславе.
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Напомним
Утром 29 октября мощные взрывы прогремели и в Херсоне. Под обстрелом оказались прибрежные районы города. Об этом сообщил в телеграмме руководитель Херсонской городской администрации Роман Мрочко.