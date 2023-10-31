Били из всех видов вооружения: оккупанты обстреляли Запорожскую область 148 раз

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 18020 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 30690 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 115685 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 42120 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 101080 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 157390 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 151582 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153731 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159615 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167987 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 54954 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 52405 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 55543 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 50389 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 58469 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 18035 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 60269 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 115717 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 235591 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 288439 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 10650 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 43780 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 42953 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 56393 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 77616 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Били из всех видов вооружения: оккупанты обстреляли Запорожскую область 148 раз

Киев • УНН

 • 37662 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. российские войска за прошедшие сутки нанесли 148 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области. В частности осуществили ракетный удар по Запорожью. В результате обстрелов никто не пострадал. Об этом сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Били из всех видов вооружения: оккупанты обстреляли Запорожскую область 148 раз

Цитата

«За прошедшие сутки военнослужащие рф били по Запорожской области из всех видов вооружения: зафиксировано 148 ударов по 27 населенным пунктам», - написал Малашко в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки оккупанты 119 раз обстреляли из артиллерии территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Левадного, Красного, Новоданиловки, Успеновки, Полтавки, Гуляйпольского, Степного, Пятихаток, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Кроме того, враг совершил ракетный удар по Запорожью, 22 БПЛА-атаки по Новодаровке, Чаривному, Левадному, Малой Токмачке, Полтавке, Затишью, Каменскому, Малым Щербакам и Лукьяновскому, 5 РСЗО-обстрелов Магдалиновки, Орехова, Роботино и Малиновки, а также использовал авиационный снаряд по Новодаровке.

"Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - указал глава ОвА.

Дополнение

29 октября российские войска нанесли 178 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов пострадал подросток и местная жительница.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18