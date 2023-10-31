Били из всех видов вооружения: оккупанты обстреляли Запорожскую область 148 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. российские войска за прошедшие сутки нанесли 148 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области. В частности осуществили ракетный удар по Запорожью. В результате обстрелов никто не пострадал. Об этом сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
«За прошедшие сутки военнослужащие рф били по Запорожской области из всех видов вооружения: зафиксировано 148 ударов по 27 населенным пунктам», - написал Малашко в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки оккупанты 119 раз обстреляли из артиллерии территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Левадного, Красного, Новоданиловки, Успеновки, Полтавки, Гуляйпольского, Степного, Пятихаток, Приморского и других прифронтовых городов и сел.
Кроме того, враг совершил ракетный удар по Запорожью, 22 БПЛА-атаки по Новодаровке, Чаривному, Левадному, Малой Токмачке, Полтавке, Затишью, Каменскому, Малым Щербакам и Лукьяновскому, 5 РСЗО-обстрелов Магдалиновки, Орехова, Роботино и Малиновки, а также использовал авиационный снаряд по Новодаровке.
"Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - указал глава ОвА.
Дополнение
29 октября российские войска нанесли 178 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов пострадал подросток и местная жительница.