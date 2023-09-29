россияне за сутки убили трех жителей Донетчины, еще шестерых ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки убили еще трех человек в Донецкой области. Кроме того ранения получили шесть человек, сообщили в ппятницу в Донецкой ОГА, пишет УНН.
Детали
«За 28 сентября стало известно о 3 жителях Донетчины, убитых россиянами, — 2 в Красногоровке и 1 в Курдюмовке. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения», - говорится в сообщении ОГА в Telegram.
С 24 февраля 2022 года россияне, как сообщается, убили 1726 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4184.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
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