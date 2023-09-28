росіяни біля Бахмута намагаються втримати північний фланг – Євлаш
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. російські війська біля Бахмута Донецької області намагаються втримати північний фланг, але ЗСУ над цим працюють, повідомив у четвер начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише УНН.
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“Він (противник- ред.) намагається втримати північний фланг, оскільки розуміє, що втрата для нього стане дуже неприємною новиною і значно ускладнить оборону міста Бахмут. ЗСУ продовжують завдавати ударів по тилу противника”, — додав він.
Речник Східного угруповання військ зазначив, що противник весь час втрачає свої позиції, адже ЗСУ систематично завдають ударів по окупантах.
“Постійно відбиваємо атаки противника, який не залишає своїх планів відбити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки”, — зазначив Євлаш.
Доповнення
Після певного затишшя російські окупанти готуються до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку. На цій ділянці фронту до бойових дій долучається ворожа 25-а армія, хоча в неї фіксуються проблеми з особовим складом та із забезпеченням технікою.