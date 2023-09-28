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россияне возле Бахмута пытаются удержать северный фланг - Евлаш

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. российские войска возле Бахмута Донецкой области пытаются удержать северный фланг, но ВСУ над этим работают, сообщил в четверг начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

“Он (противник- ред.) пытается удержать северный фланг, поскольку понимает, что потеря для него станет очень неприятной новостью и значительно усложнит оборону города Бахмут. ВСУ продолжают наносить удары по тылу противника”, — добавил он.

Спикер Восточной группировки войск отметил, что противник все время теряет свои позиции, ведь ВСУ систематически наносят удары по оккупантам.

“Постоянно отбиваем атаки противника, который не оставляет своих планов отбить утраченное положение вблизи Клещеевки и Андреевки”, — отметил Евлаш.

Дополнение

После некоторого затишья российские оккупанты готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении. На этом участке фронта к боевым действиям присоединяется вражеская 25-я армия, хотя у нее фиксируются проблемы с личным составом и с обеспечением техникой.

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