росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще шістьох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Російські війська за минулу добу вбили ще трьох людей у Донецькій області. Крім того поранення отримали шестеро людей, повідомили у п’ятницю у Донецькій ОДА, пише УНН.
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«За 28 вересня стало відомо про 3 жителів Донеччини, убитих росіянами, — 2 у Красногорівці і 1 у Курдюмівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення», - ідеться у повідомленні ОДА у Telegram.
З 24 лютого 2022 року росіяни, як повідомляється, вбили 1726 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4184.
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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