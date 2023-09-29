росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще шістьох поранили

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«За 28 вересня стало відомо про 3 жителів Донеччини, убитих росіянами, — 2 у Красногорівці і 1 у Курдюмівці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення», - ідеться у повідомленні ОДА у Telegram.

З 24 лютого 2022 року росіяни, як повідомляється, вбили 1726 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4184.

Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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