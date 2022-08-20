россияне за сутки обстреляли три громады в Сумской области - ГПСУ

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"Вчера оккупанты накрыли минометами Краснопольскую, Белопольскую и Шалыгинскую громады. Огонь вели из российских поселков", - говорится в сообщении ГПСУ в Telegram.

Детали

По данным ГПСУ, вчера утром противник из российского населенного пункта теткино в двух случаях обстрелял территорию Белопольской громады из минометов, насчитано около десятка взрывов. Также дважды за сутки оккупанты накрывали территорию Краснопольской громады минометным огнем, всего прилетело более десяти мин 120-мм калибра. Огонь велся из российских населённых пунктов теребрино и староселье.

Кроме этого, на территории этой же громады произошло трагическое событие – на полевой дороге на мине подорвался автомобиль «ЗИЛ», двигавшийся по обочине дороги. Водитель погиб на месте.

По Шалыгинской громаде в ходе вражеского обстрела россияне выпустили более двадцати снарядов и по предварительным данным зафиксировано около 40 прилетов РСЗО, в результате которых была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадавших нет.

Ночь в Сумской области прошла тихо, сообщили в ОВА.