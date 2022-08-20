росіяни за добу обстріляли три громади у Сумській області - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ворог напередодні обстріляв три громади у прикордонні Сумської області, повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
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"Вчора окупанти накрили мінометами Краснопільську, Білопільську та Шалигинську громади. Вогонь вели з російських селищ", - йдеться у повідомленні ДПСУ у Telegram.
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За даними ДПСУ, вчора вранці противник з російського населеного пункту тьоткіно у двох випадках обстріляв територію Білопільської громади з мінометів, нараховано біля десятка вибухів. Також двічі за добу окупанти накривали територію Краснопільської громади мінометним вогнем, всього прилетіло понад десять мін 120-мм калібру. Вогонь вівся з російських населених пунктів теребріно та старосілля.
Окрім цього, на території цієї ж громади сталася трагічна подія – на польовій дорозі на міні підірвався автомобіль «ЗІЛ», який рухався по узбіччю дороги. Водій загинув на місці.
По Шалигинській громаді в ході ворожого обстрілу росіяни випустили понад двадцять снарядів та за попередніми даними зафіксовано близько 40 прильотів РСЗВ, внаслідок яких була пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждалих немає.
Ніч на Сумщині минула тихо, повідомили в ОВА.