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россияне выпустили три авиаснаряда по Орехову, за сутки Запорожскую область обстреляли 122 раза

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 122 раза открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. В частности, вбили 3 авиаснарядами по Орехову. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в пятницу председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

россияне выпустили три авиаснаряда по Орехову, за сутки Запорожскую область обстреляли 122 раза

Цитата

«За прошедшие сутки военнослужащие рф совершили 122 удара по 22 населенным пунктам», - написал Малашко в Telegram.

Детали

110 вражеских артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Малой Токмачки, Преображенки, Левадного, Каменского, Степного, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

Кроме того, враг ударил 3 авиаснарядами по Орехову, обстрелял из РСЗО Малую Токмачку, а также атаковал 8 БПЛА Зоровку, Новодаровку, Шевченко, Красное, Роботино, Малые Щербаки и Лобково.

«Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», - отметил Малашко.

Дополнение

18 октября россияне 123 раза обстреляли населенные пункты Запорожской области. В частности, совершили 11 БПЛА-атак.

В ночь на 19 октября в Запорожье завершились поисковые работы на месте ракетного удара по жилому 5-этажному дому. Всего погибло 5 человек, еще пять пострадали.

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