россияне выпустили три авиаснаряда по Орехову, за сутки Запорожскую область обстреляли 122 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 122 раза открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. В частности, вбили 3 авиаснарядами по Орехову. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в пятницу председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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«За прошедшие сутки военнослужащие рф совершили 122 удара по 22 населенным пунктам», - написал Малашко в Telegram.
Детали
110 вражеских артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Малой Токмачки, Преображенки, Левадного, Каменского, Степного, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.
Кроме того, враг ударил 3 авиаснарядами по Орехову, обстрелял из РСЗО Малую Токмачку, а также атаковал 8 БПЛА Зоровку, Новодаровку, Шевченко, Красное, Роботино, Малые Щербаки и Лобково.
«Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», - отметил Малашко.
Дополнение
18 октября россияне 123 раза обстреляли населенные пункты Запорожской области. В частности, совершили 11 БПЛА-атак.
В ночь на 19 октября в Запорожье завершились поисковые работы на месте ракетного удара по жилому 5-этажному дому. Всего погибло 5 человек, еще пять пострадали.