росіяни випустили три авіаснаряди по Оріхову, за добу Запорізьку область обстріляли 122 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби 122 рази відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, вгатили 3 авіаснарядами по Оріхову. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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«Минулої доби військовослужбовці рф здійснили 122 удари по 22 населених пунктах», - написав Малашко у Telegram.
Деталі
110 ворожих артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.
Крім того, ворог вгатив 3 авіаснарядами по Оріхову, обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку, а також атакував 8 БПЛА Зорівку, Новодарівку, Шевченка, Червоне, Роботине, Малі Щербаки та Лобкове.
«Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», - зазначив Малашко.
Доповнення
18 жовтня росіяни 123 рази обстріляли населені пункти Запорізької області. Зокрема, здійснили 11 БПЛА-атак.
У ніч на 19 жовтня у Запоріжжі завершилися пошукові роботи на місці ракетного удару по житловому 5-поверховому будинку. Загалом загинуло 5 людей, ще п’ятеро постраждало.