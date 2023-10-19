Окупанти за добу понад 120 разів атакували Запорізьку область: є руйнування

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 4608 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 20103 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 92459 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 165376 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 168666 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134925 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136498 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87355 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93987 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99586 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.5м/с
47%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13209 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 10107 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14132 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 12940 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 9456 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 168666 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 230759 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 379261 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316024 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11986 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17280 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33871 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30460 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134925 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Окупанти за добу понад 120 разів атакували Запорізьку область: є руйнування

Київ • УНН

 • 193688 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російські війська протягом минулої доби 123 рази обстріляв населені пункти Запорізької області. Зокрема, здійснили 11 БПЛА-атак. Через обстріли пошкоджені будинки та об’єкти інфраструктури. Про це повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Окупанти за добу понад 120 разів атакували Запорізьку область: є руйнування

Цитата

«Окупанти завдали 123 удари по 21 населеному пункту Запорізької області», - написав Малашко у Telegram.

Деталі

107 ворожих артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Левадного, Преображенки, Малинівки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Приморського, Новояковлівки та інших міст і сіл, наближених до лінії фронту.

Крім того, минулої доби військовослужбовці рф здійснили ракетний удар по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному та Затишшю, 3 РСЗВ-обстріли Малинівки й Малої Токмачки,а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці.

«Надійшло 92 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих», - зазначив Малашко.

Доповнення

Кількість загиблих через ракетний удар по Запоріжжю, що росіяни завдали в ніч на 18 жовтня, збільшилась до п’яти. До медичних закладів доставили п’ятьох поранених. Ними опікуються медики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32