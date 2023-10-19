Окупанти за добу понад 120 разів атакували Запорізьку область: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російські війська протягом минулої доби 123 рази обстріляв населені пункти Запорізької області. Зокрема, здійснили 11 БПЛА-атак. Через обстріли пошкоджені будинки та об’єкти інфраструктури. Про це повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Цитата
«Окупанти завдали 123 удари по 21 населеному пункту Запорізької області», - написав Малашко у Telegram.
Деталі
107 ворожих артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Левадного, Преображенки, Малинівки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Приморського, Новояковлівки та інших міст і сіл, наближених до лінії фронту.
Крім того, минулої доби військовослужбовці рф здійснили ракетний удар по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному та Затишшю, 3 РСЗВ-обстріли Малинівки й Малої Токмачки,а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці.
«Надійшло 92 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих», - зазначив Малашко.
Доповнення
Кількість загиблих через ракетний удар по Запоріжжю, що росіяни завдали в ніч на 18 жовтня, збільшилась до п’яти. До медичних закладів доставили п’ятьох поранених. Ними опікуються медики.