Оккупанты за сутки более 120 раз атаковали Запорожскую область: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 123 раза обстреляли населенные пункты Запорожской области. В частности, осуществили 11 БПЛА-атак. Из-за обстрелов повреждены дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
««Оккупанты нанесли 123 удара по 21 населенному пункту Запорожской области», - написал Малашко в Telegram.
Детали
107 вражеских артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Роботино, Левадного, Преображенки, Малиновки, Малых Щербаков, Пятихаток, Каменского, Приморского, Новояковлевки и других городов и сел, приближенных к линии фронта.
Кроме того, за прошедшие сутки военнослужащие рф осуществили ракетный удар по Запорожью, 11 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Чаровному, Малиновке, Малой Токмачке, Роботино и Затишью, 3 РСЗО-обстрела Малиновки и Малой Токмачки, а также вгнали авиаснаряд по Новодаровке.
«Поступило 92 сообщения о разрушении жилых домов, складских помещений и объектов инфраструктуры. Без пострадавших», - отметил Малашко.
Дополнение
Количество погибших из-за ракетного удара по Запорожью, который россияне нанесли в ночь на 18 октября, увеличилось до пяти человек. В медицинские учреждения доставили п’пять раненых. Ими занимаются медики.