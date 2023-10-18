Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до п’яти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Кількість загиблих через ракетний удар по Запоріжжя, що росіяни завдали в ніч на 18 жовтня, збільшилась до п’яти. Про це у телеграм повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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“Кількість жертв нічної терористичної атаки рашистів по Запоріжжю зросла до 5 загиблих. Деблоковано з-під завалів тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти. Найглибокіші співчуття рідним та близьким загиблих”, — написав голова ОВА у телеграм.
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Малашко також зазначив, що до медичних закладів доставили п’ятьох поранених. Ними опікуються медики.
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Нагадаємо
Армія рф у ніч на 18 жовтня завдала шість ракетних ударів балістикою по Запоріжжю. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку і зруйнував два під’їзди — це приблизно 8 квартир. Понівечена також церква, що знаходиться поблизу місяця прильоту.