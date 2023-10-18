Удар по Запорожью: количество погибших возросло до пяти
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Количество погибших из-за ракетного удара по Запорожью, который россияне нанесли в ночь на 18 октября, увеличилось до пяти человек. Об этом в телеграм сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
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“Количество жертв ночной террористической атаки рашистов по Запорожью возросло до 5 погибших. Деблокированы из-под завалов тела 3 человек, которые считались пропавшими без вести. Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших”, — написал председатель ОВА в телеграмме.
Детали
Малашко также отметил, что в медицинские учреждения доставили пятерых раненых. Ими занимаются медики.
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Напомним
Армия рф в ночь на 18 октября нанесла шесть ракетных ударов баллистикой по Запорожью. Один из снарядов попал в многоэтажку и разрушил два подъезда — это примерно 8 квартир. Изуродована также церковь, находящаяся вблизи месяца прилета.