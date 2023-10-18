Удар по Запорожью: количество погибших возросло до пяти

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“Количество жертв ночной террористической атаки рашистов по Запорожью возросло до 5 погибших. Деблокированы из-под завалов тела 3 человек, которые считались пропавшими без вести. Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших”, — написал председатель ОВА в телеграмме.

Детали

Малашко также отметил, что в медицинские учреждения доставили пятерых раненых. Ими занимаются медики.

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Напомним

Армия рф в ночь на 18 октября нанесла шесть ракетных ударов баллистикой по Запорожью. Один из снарядов попал в многоэтажку и разрушил два подъезда — это примерно 8 квартир. Изуродована также церковь, находящаяся вблизи месяца прилета.