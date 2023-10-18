Харківщина: росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок та вбили родину з трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські військові скинули керовану авіабомбу на село Дружелюбівка, що в Ізюмському районі. Через цей удар загинули троє людей: батько, матір і син. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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“Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по приватному житловому будинку у с. Дружелюбівка Ізюмського району, що стався в ніч на 15 жовтня, збільшилася до 3 людей. Сьогодні рятувальники, які продовжували пошукові роботи під завалами, знайшли тіло цивільного 31-річного чоловіка. Це син чоловіка і дружини, що також загинули в ніч російського обстрілу. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих”, — написав у своєму телеграм каналі Синєгубов.
Деталі
Загарбники завдали удару по селу вночі, близько 02:30. Снаряд окупантів поцілив у приватний будинок, через що він спалахнув. Ранком, Синєгубов звітуючи про ситуацію в регіоні, повідомив про загибель двох людей: чоловіка 57 років та 54-річної жінки.
Окрім загиблих, голова ОВА також розповів, що через нічний удар осколкове поранення зазнала ще одна жінка. Її ушпиталили у задовільному стані.
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Впродовж минулої доби від атак ворога потерпали мешканці Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Зокрема, у місті Вовчанськ через атаку загарбників пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Минулось без постраждалих.
Крім того, авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.