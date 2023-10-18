Харьковщина: россияне сбросили авиабомбу на жилой дом и убили семью из трех человек

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“Количество погибших в результате удара оккупантов по частному жилому дому в с. Дружелюбовка Изюмского района, произошедшего в ночь на 15 октября, увеличилось до 3 человек. Сегодня спасатели, которые продолжали поисковые работы под завалами, нашли тело гражданского 31-летнего мужчины. Это сын мужа и жены, которые также погибли в ночь российского обстрела. Искренние соболезнования родным и близким погибших”, — написал в своем телеграмм канале Синегубов.

Детали

Захватчики нанесли удар по селу ночью, около 02:30. Снаряд оккупантов попал в частный дом, из-за чего он загорелся. Утром, Синегубов отчитываясь о ситуации в регионе, сообщил о гибели двух человек: мужчины 57 лет и 54-летней женщины.

Кроме погибших, глава ОВА также рассказал, что из-за ночного удара осколочное ранение получила еще одна женщина. Ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

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Дополнительно

За прошедшие сутки от атак врага страдали жители Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В частности, в городе Волчанск из-за атаки захватчиков поврежден многоэтажный жилой дом. Прошло без пострадавших.

Кроме того, авиационным ударам подверглись Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.