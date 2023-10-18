Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до чотирьох — Куртєв
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Кількість загиблих через ракетний удар по Запоріжжя, що росіяни завдали в ніч на 18 жовтня, збільшилась до чотирьох. Про це у телеграм написав секретар запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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“На превеликий жаль, кількість людей, чиє життя обірвалося внаслідок нічної терористичної атаки росіян, збільшилася до чотирьох. В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Сил і витримки пережити таке страшне горе”, — повідомив Куртєв.
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За даними секретаря міської ради пошуково-рятувальні роботи ще тривають.
Під завалами можуть бути люди.
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Нагадаємо
Армія рф у ніч на 18 жовтня завдала шість ракетних ударів балістикою по Запоріжжю. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку і зруйнував два під’їзди — це приблизно 8 квартир. Понівечена також церква, що знаходиться поблизу місяця прильоту.