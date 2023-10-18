В Україні готуються до того, що рф може застосовувати масовані та мішані атаки - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні готуються до того, що російські окупанти будуть нарощувати свій ракетний потенціал, що вони можуть в майбутньому застосовувати масовані та мішані атаки. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Ми готуємося до того, що ворог буде нарощувати свій потенціал ракетний, що він може застосовувати в майбутньому масовані та мішані атаки, тому що вони не даремно випробовували таку тактику. Наша задача - підготувати системи захисту, системи ППО й максимально намагатися спрацювати на упередження, зокрема можливо із застосуванням ATACMS», - розповіла Гуменюк.
Доповнення
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Буде непросто, але Україна витримає.