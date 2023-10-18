В Україні готуються до того, що рф може застосовувати масовані та мішані атаки - Гуменюк

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«Ми готуємося до того, що ворог буде нарощувати свій потенціал ракетний, що він може застосовувати в майбутньому масовані та мішані атаки, тому що вони не даремно випробовували таку тактику. Наша задача - підготувати системи захисту, системи ППО й максимально намагатися спрацювати на упередження, зокрема можливо із застосуванням ATACMS», - розповіла Гуменюк.

Доповнення

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Буде непросто, але Україна витримає.