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В Украине готовятся к тому, что рф может применять массированные и смешанные атаки - Гуменюк

Киев • УНН

 • 230110 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине готовятся к тому, что российские оккупанты будут наращивать свой ракетный потенциал, что они могут в будущем применять массированные и смешанные атаки. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В Украине готовятся к тому, что рф может применять массированные и смешанные атаки - Гуменюк

Цитата

«Мы готовимся к тому, что враг будет наращивать свой ракетный потенциал, что он может применять в будущем массированные и смешанные атаки, потому что они не зря испытывали такую тактику. Наша задача -  подготовить системы защиты, системы ПВО и максимально стараться сработать на упреждение, в том числе возможно с применением ATACMS», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что комбинация активной и пассивной защиты уменьшит риски в случае массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Будет непросто, но Украина выдержит.

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