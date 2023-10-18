В Украине готовятся к тому, что рф может применять массированные и смешанные атаки - Гуменюк

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«Мы готовимся к тому, что враг будет наращивать свой ракетный потенциал, что он может применять в будущем массированные и смешанные атаки, потому что они не зря испытывали такую тактику. Наша задача - подготовить системы защиты, системы ПВО и максимально стараться сработать на упреждение, в том числе возможно с применением ATACMS», - рассказала Гуменюк.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что комбинация активной и пассивной защиты уменьшит риски в случае массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Будет непросто, но Украина выдержит.