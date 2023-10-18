Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до четырех — Куртев

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“К большому сожалению, количество людей, чья жизнь оборвалась в результате ночной террористической атаки россиян, увеличилось до четырех. В процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и выдержки пережить такое страшное горе”, — сообщил Куртев.

Детали

По данным секретаря городского совета поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Под завалами могут быть ещё люди.

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Напомним

Армия рф в ночь на 18 октября нанесла шесть ракетных ударов баллистикой по Запорожью. Один из снарядов попал в многоэтажку и разрушил два под’езды — это примерно 8 квартир. Изуродована также церковь, находящаяся вблизи месяца прилета.