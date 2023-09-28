россияне ударили по Купянщине ракетой "Гром Э-1", есть повреждения инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли пять районов Харьковской области, в частности, по Купянскому району нанесли удар ракетой "Гром Э-1", есть повреждения объекта инфраструктуры, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
"По селу Кругляковка Купянского района враг ударил ракетой "Гром Э-1", поврежден инфраструктурный объект", - написал Синегубов в Telegram.
Детали
В целом, по его словам, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов:
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- В результате артиллерийского обстрела города Волчанск Чугуевского района повреждены здания гражданского предприятия.
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- По селу Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в открытый участок местности, без пострадавших.
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- В результате обстрела села Малая Шапковка Купянского района поврежден газопровод, хозяйственная постройка, произошел пожар на открытой территории.
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"За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - указал глава ОВА.
Дополнение
На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных действий не вел.