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россияне ударили по Купянщине ракетой "Гром Э-1", есть повреждения инфраструктуры - ОВА

Киев • УНН

 • 142494 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли пять районов Харьковской области, в частности, по Купянскому району нанесли удар ракетой "Гром Э-1", есть повреждения объекта инфраструктуры, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"По селу Кругляковка Купянского района враг ударил ракетой "Гром Э-1", поврежден инфраструктурный объект", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

В целом, по его словам, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов:

  • В результате артиллерийского обстрела города Волчанск Чугуевского района повреждены здания гражданского предприятия.
  • По селу Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в открытый участок местности, без пострадавших.
  • В результате обстрела села Малая Шапковка Купянского района поврежден газопровод, хозяйственная постройка, произошел пожар на открытой территории.

"За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - указал глава ОВА.

Дополнение

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных действий не вел.

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