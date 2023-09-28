росіяни вдарили по Куп'янщині ракетою "Гром Е-1", є пошкодження інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли п'ять районів Харківської області, зокрема, по Куп'янському району завдали удар ракетою "Гром Е-1", є пошкодження об'єкта інфраструктури, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"По селу Кругляківка Куп'янського району ворог вдарив ракетою "Гром Е-1", пошкоджено інфраструктурний об'єкт", - написав Синєгубов у Telegram.
Деталі
Загалом, з його слів, протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів:
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- Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства.
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- По селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості, без постраждалих.
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- Внаслідок обстрілу села Мала Шапківка Куп'янського району пошкоджено газогін, господарчу споруду, сталася пожежа на відкритій території.
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"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - вказав голова ОВА.
Доповнення
На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не вів.