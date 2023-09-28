росіяни вдарили по Куп'янщині ракетою "Гром Е-1", є пошкодження інфраструктури - ОВА

Цитата

"По селу Кругляківка Куп'янського району ворог вдарив ракетою "Гром Е-1", пошкоджено інфраструктурний об'єкт", - написав Синєгубов у Telegram.

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Загалом, з його слів, протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів:



Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства.

Чугуївського району пошкоджено будівлі цивільного підприємства.

По селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості, без постраждалих.

Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості, без постраждалих.

Внаслідок обстрілу села Мала Шапківка Куп'янського району пошкоджено газогін, господарчу споруду, сталася пожежа на відкритій території.

Куп'янського району пошкоджено газогін, господарчу споруду, сталася пожежа на відкритій території.

"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - вказав голова ОВА.

Доповнення

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не вів.