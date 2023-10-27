россияне ударили по Крещеновке на Херсонщине: зафиксировано 8 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские оккупанты ударили по Крещеновке на Херсонщине. Зафиксировано 8 прилетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).
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«Враг ударил по Крещеновке. Зафиксировано 8 прилетов. К счастью, обошлось без жертв. Последствия обстрела - на фото», - говорится в сообщении.
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Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что под массированным обстрелом россиян, в частности, центральная часть Херсона.