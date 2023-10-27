росіяни вдарили по Хрещенівці на Херсонщині: зафіксовано 8 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російські окупанти вдарили по Хрещенівці на Херсонщині. Зафіксовано 8 прильотів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Херcонську ОДА (ОВА).
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«Ворог вдарив по Хрещенівці. Зафіксовано 8 прильотів. На щастя, обійшлося без жертв. Наслідки обстрілу - на фото», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв, що під масованим обстрілом росіян, зокрема, центральна частина Херсону.