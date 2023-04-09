Россияне ударили авиационной ракетой по пограничью Черниговской области

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«Российская армия авиационной ракетой попала по пограничью Черниговской области. Около 11:54 9 апреля сообщили об 1 взрыве, который вызвала ракета, выпущенная российским самолетом с территории рф, в район н.п. Гремяч. Причина обстрела - разрушение инфраструктуры населенного пункта», - говорится в сообщении.

Сообщается, что о потерях среди местного населения информация не поступала.

Дополнение

4 апреля сообщалось, что российская армия осуществила авиаудар по населенному пункту в Черниговской области - истребители рф сбросили две бомбы.