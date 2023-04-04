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Два російських Су-35 завдали авіаудару по Чернігівщині: горить приватний будинок

Два російських Су-35 завдали авіаудару по Чернігівщині: горить приватний будинок

Київ • УНН

 • 1236662 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту в Чернігівській області - винищувачі рф скинули дві бомби, передає УНН із посиланням на ОК "Північ".

Деталі

Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в селі Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди.

Як стало відомо, загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35. За попередніми даними, винищувачі рф скинули на населений пункт дві бомби. Про потерпілих інформації поки не надходило.

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