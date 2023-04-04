Два российских Су-35 нанесли авиаудар по Черниговщине: горит частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российская армия осуществила авиаудар по населенному пункту в Черниговской области - истребители рф сбросили две бомбы, передает УНН со ссылкой на ОК "Север".
Детали
Около 17:31 от диспетчера ГСЧС поступило сообщение, что в селе Печенюги горит частный дом и хозяйственные постройки.
Как стало известно, возгорание произошло в результате авиационного удара, который осуществили два российских Су-35. По предварительным данным, истребители рф сбросили на населенный пункт две бомбы. О пострадавших информации пока не поступало.
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