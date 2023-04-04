Окупанти били по Кураховому з "Урагану": поліція показала масштаби руйнувань
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ворог вночі атакував населений пункт в Донецькій області з реактивних систем залпового вогню «Ураган». У Telegram-каналі МВС оприлюднили фото руйнувань, передає УНН.
Деталі
За даними МВС, руйнувань зазнали 5 будівель: лікарня, відділ поліції, торговельний комплекс, пошта й підприємство зв’язку. Також пошкоджені три цивільних автомобілі.
Зараз поліція документує наслідки обстрілу.
Раніше
Російські війська у ніч на 4 квітня завдали ударів по Кураховому та Торецьку у Донецькій області, є жертви.