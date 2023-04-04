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Окупанти били по Кураховому з "Урагану": поліція показала масштаби руйнувань

Окупанти били по Кураховому з "Урагану": поліція показала масштаби руйнувань

Київ • УНН

 • 864577 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ворог вночі атакував населений пункт в Донецькій області з реактивних систем залпового вогню «Ураган». У Telegram-каналі МВС оприлюднили фото руйнувань, передає УНН.

Деталі

За даними МВС, руйнувань зазнали 5 будівель: лікарня, відділ поліції, торговельний комплекс, пошта й підприємство зв’язку. Також пошкоджені три цивільних автомобілі.

Зараз поліція документує наслідки обстрілу.

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Російські війська у ніч на 4 квітня завдали ударів по Кураховому та Торецьку у Донецькій області, є жертви.

Українські Національні Новини

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