Оккупанты били по Курахово из "Урагана": полиция показала масштабы разрушений

Детали

По данным МВД, разрушениям подверглись 5 зданий: больница, отдел полиции, торговый комплекс, почта и предприятие связи. Также повреждены три гражданских автомобиля.

Сейчас полиция документирует последствия обстрела.

Ранее

Российские войска в ночь на 4 апреля нанесли удары по Курахово и Торецку в Донецкой области, есть жертвы.