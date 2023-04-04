Оккупанты били по Курахово из "Урагана": полиция показала масштабы разрушений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Враг ночью атаковал населенный пункт в Донецкой области из реактивных систем залпового огня «Ураган». В Telegram-канале МВД обнародовали фото разрушений, передает УНН.
Детали
По данным МВД, разрушениям подверглись 5 зданий: больница, отдел полиции, торговый комплекс, почта и предприятие связи. Также повреждены три гражданских автомобиля.
Сейчас полиция документирует последствия обстрела.
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Российские войска в ночь на 4 апреля нанесли удары по Курахово и Торецку в Донецкой области, есть жертвы.