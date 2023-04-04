росіяни вночі завдали ударів по Кураховому та Торецьку, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські війська у ніч на 4 квітня завдали ударів по Кураховому та Торецьку у Донецькій області, є жертви. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Уночі росіяни завдали потужних ударів по Курахівській громаді - застосували артилерію, зокрема касетні боєприпаси, та ракети. У місті пошкоджено торговельний комплекс, Укрпошту, Укртелеком, лікарню та декілька багатоповерхівок. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив Кириленко.
"Також серед ночі двох ракетних ударів зазнав Торецьк - 2 людини загинули, пошкоджено будівлю шахти, ремонтно-механічного заводу та приватні будинки", - повідомив голова ОВА.
Деталі
По напрямках на ранок, зі слів Кириленка, ситуація наступна:
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- На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка - без жертв.
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- На Горлівському напрямку відомо про пошкоджені 2 адмінбудівлі, 3 багатоповерхівки та приватний будинок у Бахмуті. Під обстрілами Костянтинівка, Часів Яр та околиці Соледарської громади.
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- На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинки на двох вулицях.
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Доповнення
За добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 3.