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росіяни вночі завдали ударів по Кураховому та Торецьку, є жертви

росіяни вночі завдали ударів по Кураховому та Торецьку, є жертви

Київ • УНН

 • 634116 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські війська у ніч на 4 квітня завдали ударів по Кураховому та Торецьку у Донецькій області, є жертви. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Уночі росіяни завдали потужних ударів по Курахівській громаді - застосували артилерію, зокрема касетні боєприпаси, та ракети. У місті пошкоджено торговельний комплекс, Укрпошту, Укртелеком, лікарню та декілька багатоповерхівок. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив Кириленко.

"Також серед ночі двох ракетних ударів зазнав Торецьк - 2 людини загинули, пошкоджено будівлю шахти, ремонтно-механічного заводу та приватні будинки", - повідомив голова ОВА.

Деталі

По напрямках на ранок, зі слів Кириленка, ситуація наступна:

  • На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка - без жертв.
  • На Горлівському напрямку відомо про пошкоджені 2 адмінбудівлі, 3 багатоповерхівки та приватний будинок у Бахмуті. Під обстрілами Костянтинівка, Часів Яр та околиці Соледарської громади.
  • На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинки на двох вулицях.

Доповнення

За добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 3. 

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