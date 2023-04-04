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За минулу добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, 3 людини дістали поранення

За минулу добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, 3 людини дістали поранення

Київ • УНН

 • 591078 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. За минулу добу, 3 квітня, окупанти вбили 4 жителів Донецької області, ще три людини поранили, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Цитата

"За 3 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Торецьку, 1 в Авдіївці та 1 у Торському. Ще 3 людини в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.

Доповнення

За інформацією голови Донецької ОВА наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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