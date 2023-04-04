Вночі над Миколаївщиною збили один БпЛА — Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Під час нічної атаки окупантів над Миколаївщиною було знищено один ворожий БпЛА «Shahed-136/131», передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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"Як повідомляє Повітряне командування "Південь", вночі, 4 квітня, на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено до 17 пусків російських БпЛА «Shahed-136/131», 14 із яких було знищено: 13 над Одещиною, 1 над Миколаївщиною", — написав Кім.
Доповнення
За інформацією голови ОВА на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.
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