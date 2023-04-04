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"Як повідомляє Повітряне командування "Південь", вночі, 4 квітня, на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено до 17 пусків російських БпЛА «Shahed-136/131», 14 із яких було знищено: 13 над Одещиною, 1 над Миколаївщиною", — написав Кім.

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За інформацією голови ОВА на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.

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