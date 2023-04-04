Ночью над Николаевщиной сбили один БпЛА - Ким

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"Как сообщает Воздушное командование "Юг", ночью, 4 апреля, на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено до 17 пусков российских БпЛА «Shahed-136/131», 14 из которых были уничтожены: 13 над Одесской областью, 1 над Николаевской областью", — написал Ким.

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По информации главы ОГА на территории Николаевской области обстрелов не зафиксировано.

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