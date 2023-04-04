Атака на Одесу: знищено 14 "шахедів" - Повітряні Сили ЗСУ

Цитата

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", зазначили у Повітряних Силах ЗС України.

"Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря", - додали у командуванні Повітряних Сил.

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