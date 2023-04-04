Атака на Одессу: уничтожено 14 "шахедов" - Воздушные Силы ВСУ

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"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 "шахедов", - говорится в сообщении.

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Ночью 4 апреля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131", отметили в Воздушных Силах ВС Украины.

"Всего зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно из района восточного побережья Азовского моря", - добавили в командовании Воздушных Сил.

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