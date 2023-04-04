За минувшие сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, 3 человека получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. За минувшие сутки, 3 апреля, оккупанты убили 4 жителей Донецкой области, еще три человека ранили, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.
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"За 3 апреля россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Торецке, 1 в Авдеевке и 1 в Торском. Еще 3 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
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По информации главы Донецкой ОГА пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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