россияне ночью нанесли удары по Курахово и Торецку, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские войска в ночь на 4 апреля нанесли удары по Курахово и Торецку в Донецкой области, есть жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью россияне нанесли мощные удары по Кураховской громаде - применили артиллерию, в частности кассетные боеприпасы, и ракеты. В городе поврежден торговый комплекс, Укрпочта, Укртелеком, больница и несколько многоэтажек. К счастью, никто не пострадал", - отметил Кириленко.
"Также среди ночи двум ракетным ударам подвергся Торецк - 2 человека погибли, повреждено здание шахты, ремонтно-механического завода и частные дома", - сообщил глава ОВА.
Детали
По направлениям на утро, по словам Кириленко, ситуация следующая:
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- На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка - без жертв.
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- На Горловском направлении известно о поврежденных 2 админзданиях, 3 многоэтажках и частном доме в Бахмуте. Под обстрелами Константиновка, Часов Яр и окрестности Соледарской громады.
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- На Лисичанском направлении в Северске повреждены дома на двух улицах.
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Дополнение
За сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, ранили еще 3.