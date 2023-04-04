россияне ночью нанесли удары по Курахово и Торецку, есть жертвы

Цитата

"Ночью россияне нанесли мощные удары по Кураховской громаде - применили артиллерию, в частности кассетные боеприпасы, и ракеты. В городе поврежден торговый комплекс, Укрпочта, Укртелеком, больница и несколько многоэтажек. К счастью, никто не пострадал", - отметил Кириленко.

"Также среди ночи двум ракетным ударам подвергся Торецк - 2 человека погибли, повреждено здание шахты, ремонтно-механического завода и частные дома", - сообщил глава ОВА.

Детали

По направлениям на утро, по словам Кириленко, ситуация следующая:



На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка - без жертв.

направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка - без жертв.

На Горловском направлении известно о поврежденных 2 админзданиях, 3 многоэтажках и частном доме в Бахмуте. Под обстрелами Константиновка, Часов Яр и окрестности Соледарской громады.

направлении известно о поврежденных 2 админзданиях, 3 многоэтажках и частном доме в Бахмуте. Под обстрелами Константиновка, Часов Яр и окрестности Соледарской громады.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены дома на двух улицах.

направлении в Северске повреждены дома на двух улицах.

Дополнение

За сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, ранили еще 3.