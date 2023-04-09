Росіяни вдарили авіаційною ракетою по прикордонню Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти авіаційною ракетою поцілили по прикордонню Чернігівської області. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає УНН.
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«Російська армія авіаційною ракетою поцілила по прикордонню Чернігівської області. Близько 11:54 9 квітня повідомили про 1 вибух, який спричинила ракета, випущена російським літаком з території рф, в район н.п. Грем'яч. Причина обстрілу - руйнування інфраструктури населеного пункту», - йдеться в повідомлення.
Повідомляється, що про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.
Доповнення
4 квітня повідомлялося, що російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту в Чернігівській області - винищувачі рф скинули дві бомби.