россияне убили еще пять мирных жителей Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские захватчики за 5 июля убили еще пятерых, ранили 21 мирного жителя Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 5 июля россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке, 1 в Славянске, 1 в Красногоровке и 1 в Курахово. Еще 21 человек получил ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил чиновник.
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В результате обстрела рашистами Славянска 5 июля два человека погибли, еще семеро получили ранения.