росіяни вбили ще п'ять мирних жителів Донеччини

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"За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці і 1 у Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав посадовець.

Доповнення

У результаті обстрілу рашистами Слов’янська 5 липня двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення.