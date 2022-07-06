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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росіяни вбили ще п'ять мирних жителів Донеччини

росіяни вбили ще п'ять мирних жителів Донеччини

Київ • УНН

 • 105186 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Російські загарбники за 5 липня вбили ще п'ятьох, поранили 21 мирного жителя Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

"За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці і 1 у Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав посадовець.

Доповнення

У результаті обстрілу рашистами Слов’янська 5 липня двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення.

Українські Національні Новини

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