Рашисти обстріляли центральний ринок Слов’янська: двоє загиблих, семеро поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. В результаті обстрілу рашистами Слов’янська 5 липня, двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленко в Telegram.
Цитата
"Щонайменше 2 загиблих і 7 поранених. Росіяни знову цілеспрямовано б'ють по місцях скупчення цивільних. Це — чистий тероризм. Держава-терористка має бути притягнута до відповідальності! Закликаю всіх: евакуюйтесь! Зараз найважливіше — зберегти життя!", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За інформацією Слов'янської ВЦА, внаслідок влучань загорівся центральний ринок. Також постраждав центральний район міста, мікрорайони "Варшава", Північний, Словкурорт.
Розмір збитків з’ясовується.
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