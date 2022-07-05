Рашисти обстріляли центральний ринок Слов’янська: двоє загиблих, семеро поранених

Цитата

"Щонайменше 2 загиблих і 7 поранених. Росіяни знову цілеспрямовано б'ють по місцях скупчення цивільних. Це — чистий тероризм. Держава-терористка має бути притягнута до відповідальності! Закликаю всіх: евакуюйтесь! Зараз найважливіше — зберегти життя!", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією Слов'янської ВЦА, внаслідок влучань загорівся центральний ринок. Також постраждав центральний район міста, мікрорайони "Варшава", Північний, Словкурорт.

Розмір збитків з’ясовується.

Раніше

Мер Слов’янська Вадим Лях повідомив про масовий обстріл міста російськими окупантами та закликав містян залишатися в укриттях.