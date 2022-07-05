Рашисты обстреляли центральный рынок Славянска: двое погибших, семь раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В результате обстрела рашистами Славянска 5 июля, два человека погибли, еще семеро получили ранения. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
Цитата
"По меньшей мере 2 погибших и 7 раненых. Россияне снова целенаправленно бьют по местам скопления гражданских. Это — чистый терроризм. Государство-террорист должно быть привлечено к ответственности! Призываю всех: эвакуируйтесь! Сейчас самое важное – сохранить жизнь!", - говорится в сообщении.
Детали
По информации Славянской ВГА, в результате попаданий загорелся центральный рынок. Также пострадал центральный район города, микрорайоны Варшава, Северный, Словкурорт.
Размер ущерба выясняется.
Ранее
Мэр Славянска Вадим Лях сообщил о массовом обстреле города русскими оккупантами и призвал горожан оставаться в укрытиях.