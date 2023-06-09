россияне убили еще одного жителя Донецкой области, ранили семерых
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские войска за 8 июня убили одного жителя Донецкой области, ранили семерых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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«За 8 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Максимильяновке. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения», - написал Кириленко.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
На днях враг обстрелял Украинск в Донецкой области, в результате атаки погибли три человека, среди них один ребенок.