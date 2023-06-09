россияне убили еще одного жителя Донецкой области, ранили семерых

Цитата

«За 8 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Максимильяновке. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения», - написал Кириленко.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

На днях враг обстрелял Украинск в Донецкой области, в результате атаки погибли три человека, среди них один ребенок.