росіяни вбили ще одного жителя Донеччини, поранили сімох
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Російські війська за 8 червня вбили одного жителя Донецької області, поранили сімох. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«За 8 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Максимільянівці. Ще 7 людей в області за добу одержали поранення», - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Днями ворог обстріляв Українськ на Донеччині, внаслідок атаки загинули троє людей, серед них одна дитина.