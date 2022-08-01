россияне держат в Черном море пять ракетоносителей "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Черном море на сегодняшний день находятся 5 российских кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр". Об этом говорится в сводке ВМС ВС Украины, пишет УНН.
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"По состоянию на 1 августа... у врага на боевом дежурстве находятся: Черное море - 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр" (малые ракетные корабли проекта 21631 – 3; фрегаты проекта 11356 – 2). Залп которых составляет 40 ракет", – сообщили в ВМС.
Детали
В Азовском море коммуникации продолжают контролировать до 2 кораблей и катеров противника. В Средиземном море находится 5 носителей крылатых ракет "Калибр", добавили в ВМС.
Выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, рф, по данным ВМС ВСУ, продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS).
Дополнение
Первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта 1 августа.